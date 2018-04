Roma-Chievo 1-0: SCHICK – LIVE

Solo la vittoria. La Roma scende in campo all’Olimpico con un unico risultato a disposizione per continuare a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Di fronte il Chievo, capace di fermare i giallorossi sullo 0-0 all’andata, e in cerca di punti salvezza mai come quest’anno a questo punto della stagione. Di Francesco cambia formazione rispetto al match di Anfield con il Liverpool e mischia le carte, anche a causa dei due infortuni a Perotti e Strootman, entrambi out oggi. Riecco dunque il 4-3-3 con Peres a sostituire Florenzi, la coppia Fazio-Jesus e Kolarov a comporre la linea difensiva. A centrocampo torna Pellegrini, insieme a De Rossi e Nainggolan. Fuori Under in attacco e spazio a Schick, in grande forma psico-fisica, El Shaarawy e l’intoccabile Dzeko.

Cronaca a cura di: Luca Benincasa Stagni



TABELLINO

Roma-Chievo 0-0

Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Lo. Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy

A disposizione: Skorupski, Lobont, Manolas, Capradossi, Florenzi, Silva, Lu. Pellegrini, Gonalons, Gerson, Under

Allenatore: Di Francesco

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli (28′ Jaroszynski), Bani, Tomovic, Cacciatore; Castro, Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Pucciarelli, Inglese.

A disposizione: Seculin, Confente, Dainelli, Cesar, Gamberini, Bastien, Giaccherini, Birsa, Leris, Stepinski, Pellissier

Allenatore: Maran

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Fiorito – Zappatore

IV Uomo: Baroni

Var: Manganiello

AVar: Di Liberatore

NOTE Ammoniti: 25′ Kolarov

CRONACA PREPARTITA

Ore 17.25 – Le due squadre scendono sul terreno di gioco.

Ore 17.15 – I portieri di Roma e Chievo sono in campo per il riscaldamento.

Ore 16.40 – La Roma è arrivata allo stadio Olimpico.