Roma-Chievo, stacco di regia su Dazn: decine di screenshot sui social, ma nessun minuto perso – FOTO

C’era attesa per il primo lunch match stagionale della Roma, per contenuti tecnici alla ripresa dopo il ko di Milano, ma anche per l’esordio della squadra giallorossa su Dazn. Dopo le critiche per Lazio-Napoli e Napoli-Milan, ogni partita trasmessa dalla nuova piattaforma di streaming online si è trasformata ormai in una sorta di esame. Alla mezz’ora di gioco del primo tempo di Roma-Chievo, dopo il gol del 2-0 giallorosso in concomitanza con il cooling break dell’Olimpico, la trasmissione su Dazn si è interrotta per circa 40 secondi e i tifosi si sono ritrovati con un messaggio di errore. Immediati i commenti sui social, che hanno prodotto decine di screenshot, tra la rabbia di molti e l’ironia di alcuni. La stessa piattaforma ha però voluto sottolineare che si è verificato uno stacco di regia di pochi secondi, che non ha fatto perdere minuti di gioco ai telespettatori.