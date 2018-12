Roma Cares, riparte il progetto “Calcio insieme” – FOTO

Per il quarto anno consecutivo ripartono le attività del progetto “Calcio insieme”, promosse da Roma Cares e dall’ASD Accademia Calcio integrato: al centro sportivo Pio XI i bambini svolgeranno attività sportiva sostenuti da istruttori specializzati, psicologi dello sport, logopedisti e medici. L’ obiettivo è lo sviluppo di una cultura dell’integrazione e dell’educazione ai valori dello sport attraverso il gioco del calcio. Il fine ultimo è di migliorare da un lato la qualità della loro vita attraverso la pratica sportiva continuativa nel tempo e dall’altra di insegnare un modello di calcio a loro adeguato, ma anche per costruire una community in cui scuola, famiglia, organizzazione sportiva e staff possono sentirsi parte di un progetto comune in cui al centro vi sono i bambini con disabilità intellettiva.