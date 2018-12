Roma Cares, dall’8 al 22 dicembre la quarta edizione del Toys Days

Continuano le iniziative benefiche realizzate da Roma Cares e, come lo scorso anno, nelle settimane che precedono il Natale ci sarà la possibilità di raccogliere giocattoli. “Dopo il successo dell’edizione 2017 AS Roma tramite la Fondazione Roma Cares lancia la IV edizione del Toys Day. A partire dall’8 dicembre, fino a sabato 22 dicembre – rende noto la società giallorossa con un comunicato -, presso tutti gli AS Roma Store, le scuole calcio e le Academy ufficiali giallorosse, sarà possibile donare giocattoli che saranno destinati ai bambini bisognosi”.