Roma, Capello consegna a De Rossi il premio Bulgarelli – FOTO GALLERY

Lo scorso dicembre Francesco Totti è stato lo showman della serata organizzata dall’AIC, il Gran Galà del Calcio che ha consegnato i premi relativi alla stagione 2017-18. Nell’evento deedicato al calcio italiano anche un’altra bandiera giallorossa come Daniele De Rossi ha ricevuto un importante riconoscimento. Si tratta del Premio Giacomo Bulgarelli, che l’attuale capitano romanista non ha ritirato fisicamente, non essendo presente al Megawatt Court di Milano. Poco male, perché la consegna del premio è avvenuta in casa, all’Hotel Veronesi La Torre di Verona (dove la squadra è in trasferta per il match di domani col Chievo), per mano di Fabio Capello. Gli scatti hanno visto protagonisti anche Francesco Totti, Eusebio Di Francesco e Damiano Tommasi. Un amarcord nostalgico targato Scudetto 2000-2001.