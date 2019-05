Roma, Candela: “Tanti punti buttati quest’anno”

L’ex difensore della Roma Vincent Candela, presente al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia di Tennis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Dopo un breve pensiero sul futuro allenatore della Juventus, il francese ha parlato anche della Roma e della sfida di questa sera: “Contro il Sassuolo per la Roma sarà l’ultima chiamata Champions. In questa stagione abbiamo buttato tantissimi punti. Andiamo a Reggio Emilia per fare il massimo, poi vediamo cosa faranno le altre”.