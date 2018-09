Roma, Candela difende Monchi: “Fatta una grande campagna acquisti”

Monchi nell’occhio del ciclone. Il ds giallorosso è al centro delle critiche per l’ultima campagna acquisti, colpevole per tifosi e parecchi addetti ai lavori del momento no della squadra. A spezzare una lancia in favore dello spagnolo ci ha pensato l’ex terzino romanista Vincent Candela: “Sono convinto che la Roma abbia fatto un’ottima campagna acquisti – ha detto il francese ai media del club giallorosso -, sicuramente qualche errore può essere stato fatto ma Cristante ha fatto benissimo l’anno scorso, Nzonzi ha vinto il Mondiale e anche Pastore è un grande giocatore, avrà solo bisogno di tempo per riadattarsi al campionato italiano”.