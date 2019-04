Roma-Campos, c’è ancora una chance: spunta la clausola per lasciare il Lille

Le quotazioni dell’approdo di Luis Campos alla Roma sono in netto ribasso. Le difficoltà del portoghese di liberarsi dal Lille non aiutano, in più a Trigoria non tutti sarebbero convinti che puntare su di lui sia la scelta giusta. Ieri il presidente dei francesi Gerard Lopez ha chiarito la situazione: “Hanno provato a scipparcelo, ma resterà”. In realtà, secondo quanto appreso da Teleradiostereo, se Campos volesse andare via potrebbe farlo senza “chiedere il permesso”. Nel suo contratto ci sarebbe infatti una clausola che gli permetterebbe di lasciare il Lille dando un mese di preavviso. Clausola che però il presidente Lopez non sta prendendo in considerazione.

Nel frattempo il contratto di Campos potrebbe triplicarsi. Il Lille, pur di convincere il portoghese ha restare è pronto a superare l’offerta della Roma. La deadline è fissata. La telenovela si risolverà a breve.