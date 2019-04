Roma, Calafiori e Bouah no stop: al lavoro anche a Pasquetta – FOTO

A Pausa e Pasquetta la Roma si è fermata, ma Trigoria non si è completamente svuotata. Oggi sia Riccardo Calafiori che Devid Bouah sono arrivati al ‘Fulvio Bernardini’ per mettersi al lavoro e continuare i rispettivi percorsi di recupero. “Pasquetta importante“, parola di Calafiori – il giovane della Primavera out dallo scorso ottobre per il brutto infortunio subìto in Youth League contro il Viktoria Plzen – sulle sue Instagram Stories. Bouah, invece, è alle prese con la rottura del legamento crociato del ginocchio destro avvenuta nello scorso mese di novembre.