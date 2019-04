Roma-Cagliari, UFFICIALE: sorpresa Pastore, Manolas dall’inizio

Battere il Cagliari, per puntare forte all’obiettivo Champions. Delle pretendenti al posto per l’Europa che conta, sarà proprio la Roma di Ranieri a scendere in campo per prima, aprendo le porte dell’Olimpico alla squadra di Maran, reduce da tre risultati utili consecutivi. Davanti all’ex Luca Pellegrini e al doppio sogno di mercato Barella-Cragno, i giallorossi confermano la fiducia a Mirante tra i pali, Florenzi e Kolarov sugli esterni, mentre al fianco di Fazio presente Kostas Manolas, recuperato dopo i fastidi muscolari che lo hanno tenuto ai box nella sfida di San Siro contro l’Inter. Emergenza a centrocampo con le squalifiche di Zaniolo e Cristante, spazio quindi alla coppia centrale formata da Nzonzi e Pellegrini con El Shaarawy a sinistra e Kluivert a destra. La vera sorpresa arriva dalle scelte sulla trequarti, con Ranieri che promuove Pastore: sarà infatti l’argentino a guidare le operazioni nel reparto offensivo alle spalle di Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini; Kluivert, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Olsen, Fuzato, Jesus, Marcano, Coric, Schick, Perotti, Under.

All.: Ranieri.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.

A disp.: Rafael, Aresti, Cacciatore, Lykogiannis, Leverbe, Bradaric, Oliva, Padoin, Deiola, Cerri, Despodov, Thereau.

All.: Maran

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Galetto – Di Vuolo

IV Uomo: Pairetto

Var: Di Bello

AVar: Di Iorio