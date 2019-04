Roma-Cagliari, la probabile formazione e dove vederla in tv

Cinque partite alla fine della stagione, un punto separa la Roma dalla zona Champions League e la sfida di sabato con il Cagliari sarà la prima di un rush finale che vede i giallorossi avere un calendario, almeno sulla carta, più semplice rispetto alle avversarie. Ranieri, però, lo ha detto oggi in conferenza stampa: “Sarebbe da sciocchi prendere sotto gamba questa partita“. Attenzione massima allora sabato pomeriggio all’Olimpico e la sensazione che con il Cagliari non si giochi solo in campo, ma anche sui tavoli del mercato con Cragno e Barella nel mirino dei giallorossi.

PROBABILE FORMAZIONI

Per la sfida col Cagliari Ranieri potrebbe ritrovare Manolas al centro della difesa (pronto Jesus se il greco non dovesse farcela). A centrocampo squalificati Cristante e Zaniolo, confermati Nzonzi e Pellegrini. Under e Kluivert si giocano una maglia. In attacco spazio nuovamente alla coppia Schick-Dzeko.

Roma (4-4-2): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Kluivert, Nzonzi, Pellegrini, El Shaarawy; Schick, Dzeko.

DOVE VEDERE ROMA-CAGLIARI

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i nostri social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre che a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Roma-Cagliari verrà trasmessa su Sky Sport HD (canale 251 del satellite) in super HD e in 4K per i clienti Sky Q e anche su Sky Sport Serie A (canale483 del digitale terrestre). Fischio d’inizio fissato per sabato pomeriggio alle ore 18.00, studio pre-partita a partire dalle 17.30 sullo stesso canale. La telecronaca del match sarà affidata alla coppia Tecca-Marchegiani.

Match naturalmente trasmesso anche in streaming su Sky Go e su Now Tv, servizio online creato da Sky che permette di guardare i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Roma-Cagliari non sarà trasmessa su DAZN.