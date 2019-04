Sabato alle 18.00 la sfida all’Olimpico tra Roma e Cagliari, oggi ha parlato Ranieri in conferenza, mentre l’appuntamento per Maran con la stampa è domani alle 12.45. I rossoblu non sono ancora matematicamente salvi, mentre ai giallorossi serve un successo per continuare a sperare in un posto in Champions League nella prossima stagione. La corsa è serrata con Milan, Lazio, Torino e Atalanta tutte in 4 punti