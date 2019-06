La Roma ha chiuso la sua stagione in modo abbastanza deludente: sesto posto e preliminare d’Europa League da giocare. Qualcosa di positivo, però, nell’annata giallorossa c’è. Per la verità sono due: Nicolò Zaniolo e Justin Kluivert, entrambi sono stati inseriti nella lista dei migliori Under 20 del mondo stilata da L’Equipe. L’italiano si classifica al sesto posto e ora si appresta a vivere l’Europeo U21 con l’Italia, mentre l’olandese è arrivato diciassettesimo.