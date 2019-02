Roma-Bologna, Patrick Kluivert: “Justin vorrebbe giocare sempre, gli serve più coscienza”

La Roma vince soffrendo con il Bologna, conquistando tre punti pesanti. Delude Justin Kluivert, partito titolare nel tridente giallorosso. Al termine del match il papà dell’attaccante, Patrick, è intervenuto ai microfoni dei cronisti in zona mista. Le sue parole:

“Justin è ancora giovane. Può giocare, ma deve avere un po’ di coscienza, di fortuna. Un po’ di tutto”

Come sta andando l’ambientamento qui a Roma?

Lui vuole giocare ogni partita, però così non può essere. Deve lavorare per rientrare negli 11 titolari.

Di Francesco è l’allenatore giusto per lui?

(ride, ndr) Non dico niente su questo. Di Francesco lavora ogni giorno con lui, conosce le sue qualità.

Pensi ancora che avrebbe fatto meglio a restare in Olanda un altro anno?

Questo gliel’ho già detto, però quando un figlio sceglie qualcosa, un padre deve sempre stargli dietro.

E tu lo segui tutti i giorni.

Sì, parlo ogni giorno con lui.