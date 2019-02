Roma-Bologna, Florenzi consegna la fascia a De Rossi: il capitano la ‘regala’ al 24

Partita complicata per la Roma, che la squadra di Di Francesco riesce a sbloccare solo su calcio di rigore dopo aver subito diverse occasioni pericolose. Il tecnico giallorosso decide di correre ai ripari e inserire Daniele De Rossi per prendere in mano le redini del gioco e ridurre i rischi. Il numero 16 giallorosso entra in campo e mentre prende posizione, Florenzi gli lancia la fascia di capitano che questa sera ha indossato lui in qualità di vice. Ma De Rossi non perde tempo e restituisce immediatamente la fascia al numero 24: un vero e proprio regalo per Florenzi, che sta senza dubbio passando un momento molto difficile. Per Daniele sarebbe stata la duecentesima partita da capitano, ma il traguardo è arrivato poco dopo, con l’uscita dal campo dello stesso terzino di Vitinia.