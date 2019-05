Roma, Bertelli vola a Boston e scatena i curiosi. Poi chiarisce: “Lì per un’amichevole” – FOTO

Poche settimane fa il ritorno di Paolo Bertelli alla Roma sembrava l’indizio di un imminente arrivo di Conte. Il preparatore italiano era dato da molti come prossimo a un rientro a Trigoria. Dopo il “no” dell’ex ct però, la possibilità di rivederlo nella capitale, pare essersi raffreddata. Oggi Bertelli ha scatenato i tifosi giallorossi, postando su Facebook la notizia del suo viaggio verso Boston. Inevitabile la domanda dei curiosi: “Vai da Pallotta?”. Un’eventualità che è lo stesso Bertelli a smentire: “Giochiamo un’amichevole”. In effetti i Blues saranno impegnati il 16 contro i New England Revolutions per un match d’esibizione.