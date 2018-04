Roma, Baldissoni assicura: “Avremo 240 milioni di ricavi, è record”. Sale la febbre Liverpool

Il giorno dopo il derby pareggiato, la Roma volta subito pagina. Il presidente Pallotta – volato a Boston questa mattina – è stato chiaro: “Sono un po’ deluso, non dobbiamo pensare solo al Liverpool”. La mente del mondo giallorosso è, inevitabilmente, rivolta alla doppia semifinale di Champions League contro i Reds, ma nel frattempo non si deve perdere di vista l’obiettivo terzo e quarto posto per avere la possibilità di rigiocare certe sfide anche il prossimo anno. Mercoledì arriva il Genoa (arbitra Pairetto), poi la Spal: obiettivo sei punti per dare un segnale alle altre due concorrenti, Lazio e Inter.

LA GIORNATA A TRIGORIA – Questa mattina la Roma è subito tornata a Trigoria per iniziare a preparare il match contro il Genoa. Ancora lavoro individuale per Perotti, ormai a rischio anche per mercoledì. A parte anche Defrel. Scarico per chi ha giocato ieri, incluso Juan Jesus, entrato in diffida. I dubbi verranno sciolti soltanto domani pomeriggio, quando Di Francesco interverrà in conferenza stampa: appuntamento fissato alle 14.45. Intanto oggi a Trigoria si è svolta l’assemblea degli azionisti giallorossi, dove Baldissoni ha preso la parola: “Quest’anno avremo ricavi di 240 milioni, sarà il nuovo record societario”. Un’ottima notizia per la Roma, costretta da anni a ricorrere a cessioni importanti per generare plusvalenze. Il dg romanista ha spiegato il perché: “Abbiamo scelto di mantenere i costi elevati per accedere a ricavi elevati, così abbiamo fatto crescere il brand e il valore commerciale. Il disavanzo è stato coperto con le plusvalenze. Il trading di calciatori è un’attività fisiologica nel calcio, finora questa strategia è stata vincente. Monchi lo dice sempre: il problema non è vendere, ma acquistare bene”. A proposito di acquisti e cessioni: nel 2017 la Roma ha pagato quasi 23 milioni di euro di commissioni ai procuratori sportivi. In Serie A è la seconda squadra, di più ha fatto solo la Juventus con oltre 42 milioni.

VERSO LIVERPOOL – Dopo un derby che ha fatto brillare gli occhi per la coreografia messa in scena dalla Sud, i tifosi giallorossi sono già con la testa alla doppia sfida di Champions col Liverpool. Per il ritorno all’Olimpico già staccati più di 21mila biglietti, da mercoledì via alla vendita libera. Da domani pomeriggio alle 16 sarà possibile acquistare anche i tagliandi per la gara di andata ad Anfield Road. Settore ospiti a 56 euro, due fasi di prelazione più l’eventuale vendita per tutti a partire da venerdì. La storia si avvicina e nessuno vuole mancare.