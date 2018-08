Roma-Atalanta 1-3: PASTORE, Castagne, doppietta Rigoni – LIVE

Dopo i tre punti conquistati a Torino, la Roma scende in campo per l’esordio in campionato allo Stadio Olimpico. Nel primo Monday Night giallorosso in stagione arriva l’Atalanta di Gasperini, reduce dal poker al Frosinone di sette giorni fa e con la testa al ritorno del playoff di Europa League in casa del Copenaghen. Orfano di Kevin Strootman, ormai ceduto al Marsiglia, e di Perotti infortunato, Eusebio Di Francesco torna a schierare il consueto 4-3-3 con la conferma della linea difensiva in blocco, mentre a centrocampo e in attacco ci sono due cambi. Con l’addio in direzione OM, il posto lasciato lasciato libero dall’olandese se lo aggiudica Bryan Cristante, grande ex del match. Nel tridente offensivo c’è Javier Pastore come esterno sinistro, ruolo in cui ha provato praticamente tutta la settimana. Panchina, dunque, per Justin Kluivert e Stephan El Shaarawy. In cabina di regia c’è ancora De Rossi, con Nzonzi pronto a debuttare, e Lorenzo Pellegrini a destra. In avanti confermati Under e Dzeko. Tanti cambi, invece, per Gasperini: il tecnico orobico infatti lascia spazio a un pesante turnover, soprattutto a centrocampo. Gomez comincia dalla panchina.

Cronaca live a cura di: Luca Benincasa Stagni

TABELLINO

Roma-Atalanta 1-3

Marcatori: 2′ Pastore, 20′ Castagne, 22′, 38′ Rigoni

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, Pastore.

A disp.: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Marcano, Juan Jesus, Santon, Zaniolo, Nzonzi, Coric, Kluivert, Schick, El Shaarawy.

All.: Di Francesco

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Mancini, Palomino; Castagne, Valzania, Pessina, Ali Adnan; Pasalic; Zapata, Rigoni.

A disp.: Berisha, Rossi, Toloi, Reca, Masiello, Gosens, Hateboer, de Roon, Freuler, Gomez, Barrow, Cornelius.

All.: Gasperini

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Alassio – Lo Cicero

Quarto Uomo: Calvarese

Var: Di Bello

AVar: Passeri

IL PREGARA

Ore 19.53 – Ecco il resto della formazione giallorossa che fa il suo ingresso in campo per il riscaldamento.

Ore 19.50 – Entra in campo Robin Olsen per il riscaldamento.