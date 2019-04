Roma, annunciato il nuovo profilo ufficiale Tik Tok – VIDEO

L’AS Roma annuncia, attraverso il proprio sito, il lancio di un nuovo account ufficiale su TikTok, piattaforma che permette di condividere video di breve durata. Di seguito il comunicato del club:

Il Club, comunemente riconosciuto come uno dei leader nella creazione di contenuti sui social media e nell’innovazione digitale, userà TikTok per raggiungere e intrattenere una nuova audience online.

TikTok, lanciato in Cina nel 2016 con il nome Douyin, è una delle app in maggiore crescita nel mondo, con più di 800 milioni di download da parte di utenti di 150 paesi diversi.

Il nuovo account della Roma, che ha iniziato a pubblicare contenuti da lunedì, condividerà dei brevi video della vita del club dentro e fuori dal campo, ognuno con una diversa traccia musicale.

“Lavoravamo da diverso tempo con TikTok per il lancio l’account della Roma e siamo lieti di poterlo finalmente annunciare”, dichiara Paul Rogers, Head of Strategy dell’AS Roma. “Cerchiamo sempre modi creativi per intrattenere i nostri tifosi e per sperimentare nuovi contenuti. In TikTok vediamo una nuova opportunità per raggiungere una audience nuova e più giovane”.

Con il lancio di TikTok, sono ora 32 gli account ufficiali dell’AS Roma sui social media, che le permettono di comunicare in 13 lingue diverse e su altrettante piattaforme.