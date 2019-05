Roma, ancora nessun incontro in programma per il rinnovo di De Rossi

Il futuro di Daniele De Rossi resta ancora tutto da scrivere. Il contratto del capitano con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno, anche se nei mesi scorsi si è spesso parlato di un possibile prolungamento annuale. Secondo quanto riporta Sky Sport, a tre giornate dal termine del campionato, al momento non risultano incontri in programma tra il numero 16 giallorosso e la dirigenza per discutere del suo rinnovo. Intanto De Rossi pensa al campo: oggi ha ricominciato ad allenarsi con i compagni per tornare a disposizione di Ranieri in vista del match di domenica prossima contro la Juventus.