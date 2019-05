Roma al fianco di Special Olympics per la European Football Week. Massara alla presentazione

Questa mattina il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha preso parte alla presentazione della European Football Week organizzata da Special Olympics. Come riporta il sito ufficiale del club giallorosso, l’iniziativa prenderà il via sabato 25 maggio e fino al 2 giugno vedrà impegnati 40 mila giovani atleti con e senza disabilità intellettive che giocheranno in formazioni miste.

“Siamo felici di essere qui, Special Olympics ci riporta al nostro progetto ‘Calcio Insieme’, sostenuto dalla fondazione Roma Cares, che ci sta dando incredibili soddisfazioni”, ha dichiarato il direttore sportivo giallorosso, presente all’evento insieme al presidente della FIGC Gabriele Gravina e al calciatore della Lazio Milan Badelj.

“All’AS Roma abbiamo avuto un approccio cauto e una grande attenzione nel formare uno staff di istruttori preparati”, ha proseguito Massara. “A distanza di quattro anni sono cresciute tutte le persone che hanno accompagnato questo percorso, non solo i nostri ragazzi. Di questo siamo orgogliosi e auguriamo a Special Olympics di avere lo stesso successo”.

‘Calcio Insieme’, giunto alla quarta edizione, nasce dalla collaborazione tra Fondazione Roma Cares e l’ASD Accademia Calcio Integrato con l’obiettivo è di sviluppare una cultura dell’integrazione e dell’educazione ai valori dello sport attraverso il gioco del calcio.