Roma: abbonamenti in stand-by, al vaglio la possibilità di fare tessera unica per campionato e coppa

La Roma al lavoro per la prossima campagna abbonamenti. La società sta ragionando sulla possibilità di fare una tessera unica per campionato e coppa. Come riporta Francesca Ferrazza su ‘La Repubblica’, a Trigoria si studia una soluzione innovativa per la prossima stagione. Ogni annuncio ufficiale verrà però rimandato a fine campionato. Prima si dovrà capire se i giallorossi parteciperanno alle coppe europee e, in caso, se sarà Champions o Europa League. Tra l’una e l’altra soluzione cambierebbero i costi, oltre che le date.