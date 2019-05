Roger Federer e il rapporto con Totti: “Facciamo il tifo l’uno per l’altro”

È ormai risaputa la stima reciproca tra Francesco Totti e il tennista Roger Federer. Nell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il numero tre del ranking mondiale ATP ha risposto anche ad una domanda riguardante alcune stelle dello sport, ormai più longeve, come Gigi Buffon, Valentino Rossi e proprio l’ex capitano della Roma. Al campione svizzero è stato chiesto se, in qualche modo, conservava dei contatti o delle chat con i suoi “colleghi”. “Ho il cellulare di entrambi ma non condividiamo nessuna chat su WhatsApp – risponde Federer -. Quando fanno cose eccezionali, cioè spesso, vorrei chiamarli ma poi temo di disturbare. Per me del club farà sempre parte Francesco Totti, anche se ha smesso. Mi piace l’idea di ispirarci a vicenda, di fare il tifo l’uno per l’altro a distanza”.