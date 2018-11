Roberto Carlos: “Calciatori come Totti non dovrebbero mai smettere. Peccato non sia venuto al Real”

Un tempo in campo a giocare Roma-Real Madrid c’erano Totti e Roberto Carlos, due che hanno fatto la storia del calcio. Oggi il giallorosso è entrato nella Hall of fame, mentre il brasiliano è all’Olimpico per seguire la sua ex squadra. Le sue parole a Roma tv, pochi minuti prima del fischio d’inizio:

Che emozione hai vissuto stasera?

L’emozione di uno dei migliori giocatori al mondo, un grandissimo capitano per la Roma. Sono contentissimo di essere qui in un giorno così importante per lui, per rappresentare il Real. Per me era importante che lui volesse giocare con noi ma ha fatto la storia incredibile della Roma e della Nazionale. E’ un fenomeno, sono gicoatori che non dovrebbero mai smettere di giocare.

Su Falcao.

Per noi è uno dei grandi della storia del Brasile, un punto di riferimento. Ha lavorato come allenatore, ha fatto molto per la nazionale. E’ nostro amico.

Che partita sarà stasera?

Una partita troppo difficile, speriamo di fare bene. Poi giocheremo a Madrid col CSKA, stasera sarà una partita troppo difficile.