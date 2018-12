Rizzoli: “In Roma-Inter errore umano, non parliamo di protocollo”

Dopo la bufera di Roma-Inter per l’episodio da rigore su Zaniolo, arrivano le parole delle massime autorità arbitrali. Il designatore degli arbitri della Serie A Nicola Rizzoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “C’è poco da parlare di episodi, ci sono situazioni che si possono sbagliare, soprattutto umanamente. Ho sento parlare di protocollo ma evitarei di parlare di protocollo. Capita di fare errori purtroppo e questo rientra negli errori umani, nella valutazione, non di protocollo. Bisogna riconoscere gli errori, poi si lavorerà per migliorarsi anche dal punto di vista tecnologico. Stasera abbiamo parlato di progetti per migliorare la tecnologia. Si può lavorare anche sulla stesura del protocollo per ampliare la casistica migliorabile al netto di un’esperienza di un anno e mezzo”.

Ora Var anche in Champions League.

Sta diventando uno strumento indispensabile e bisogna utilizzarlo al meglio. E’ come avere una Ferrari e usarla solo a 150 all’ora, non è adeguato. Cercheremo insieme alla FIFA di guidarlo più velocemente e ottimizzarne l’utilizzo. Icardi-Manolas era rigore? Sono due situazioni completamente diverse, non parlo delle situazioni. Riconosciamo dove ci sono degli errori, ma ho parlato di situazione migliorabile, faremmo un discorso da bar e non è questa la sede opportuna”.