Dopo il danno anche la beffa per la Roma Primavera. A rovinare il pomeriggio in casa giallorossa non solo la sconfitta contro la Fiorentina per 2-1, ma anche la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Bouah. Riccardi su Instagram esprime il suo stato d’animo: “Un piccolo passo falso..adesso tutti insieme per riprendere la nostra strada”.