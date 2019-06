Retroscena Totti, vagliato l’Olimpico per la conferenza d’addio

Continua a far discutere la notizia riguardante l’addio definitivo che Francesco Totti darà alla Roma nel pomeriggio di lunedì. Sarà prevista infatti alle ore 14 una conferenza stampa presso il Salone d’Onore del Coni sebbene, secondo quanto riferisce la trasmissione ‘1927 – La storia continua…’ su Centro Suono Sport, l’ex capitano romanista avrebbe anche valutato lo Stadio Olimpico come possibile sede per l’incontro con i giornalisti. Un’ipotesi accantonata però per motivi di ordine pubblico. Martedì la partenza per le vacanze e poi per Totti potrebbero aprirsi addirittura le porte della Nazionale, con l’ipotetico ingresso nella squadra dirigenziale azzurra.