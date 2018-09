Real-Roma, le ultime di formazione: Zaniolo dal 1′ con De Rossi e Nzonzi

Dall’ultima apparizione della Roma in Champions League sono passati poco più 4 mesi. Ora, però, la semifinale della scorsa stagione contro il Liverpool è storia passata: questa sera i giallorossi sono pronti a fare il loro esordio nella nuova edizione della competizione europea sul campo del Bernabeu, dove sfideranno i “marziani” (cit. Totti) del Real Madrid. Di Francesco sta preparando una Roma che si schiererà col “vecchio” 4-3-3, dove la sorpresa di cui si parla nelle ultime ore va verso la conferma: come riporta Sky Sport, Nicolò Zaniolo – classe 1999 – si appresta a fare il suo esordio nel calcio che conta senza aver mai giocato un solo minuto in Serie A. Al suo fianco, a centrocampo, ci saranno De Rossi (autore di un percorso simile, avendo debuttato nel 2001 prima in Champions che in campionato) e Nzonzi. In difesa, a protezione della porta di Olsen, spazio alla coppia composta da Manolas e Fazio, con Florenzi e Kolarov sulle due fasce. Davanti torna il tridente Under-Dzeko-El Shaarawy.