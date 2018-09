Real-Roma, domani alle 19 De Rossi in conferenza con Di Francesco

La Champions League 2018/19 si avvicina: mercoledì sera la Roma di Di Francesco scenderà sul campo del Santiago Bernabeu per sfidare il Real Madrid di Lopetegui. Domani sarà già giornata di vigilia con i consueti appuntamenti: alle 10.30 la squadra si allenerà sui campi di Trigoria per svolgere la seduta di rifinitura, nel primo pomeriggio volerà in Spagna e alle 19 sarà tempo di conferenza stampa. Al fianco del tecnico Eusebio Di Francesco ci sarà capitan Daniele De Rossi.