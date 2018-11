Real Madrid, Solari punta la Roma: “Non abbiamo altra scelta che rialzarci”

Il Real Madrid esce sconfitto per 3-0 in trasferta contro l’Eibar in campionato e perde Odriozola per infortunio. Pomeriggio sicuramente da dimenticare in casa Blancos che ora dovrà iniziare a preparare la sfida di martedì contro la Roma. Solari, tecnico delle Merengues, nel post partita ha parlato in conferenza stampa proprio della reazione che la sua squadra dovrà mettere in campo all’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni: “I ragazzi sono seccati perché volevano vincere e non è stato possibile, ma la verità è che non abbiamo altra scelta che alzarci perché martedì abbiamo un’altra partita altrettanto importante in ci cui giochiamo il primo posto nel girone Champions”.