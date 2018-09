Real Madrid-Roma, De Rossi oltre Totti: è il giallorosso più presente in Champions League

Come Monchi, che oggi festeggia i 50 anni, anche De Rossi avrebbe sperato in un esito diverso nella gara di ieri al Bernabeu contro il Real Madrid nel match che lo consacra come il giocatore più presente in Champions League nella storia della Roma. Sono 58, infatti, le gare disputate dal neo capitano giallorosso e dunque una in più di Francesco Totti che si è fermato a 57. Record che sicuramente fa piacere al numero 16 ma che lascia un pizzico di amaro in bocca per come è maturato visto il 3-0 subito.