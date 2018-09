Real Madrid, prima seduta della settimana: palestra, tattica e partitella. Tutti a disposizione

Real Madrid e Roma mercoledì sera debutteranno nella fase a gironi della Champions League per la prima giornata del gruppo G. Entrambe le formazioni arriveranno alla sfida del Bernabeu reduci da un pareggio, anche se dal sapore indubbiamente diverso. I Blancos, che hanno giocato sabato a Bilbao, sono tornati in campo quest’oggi per effettuare il primo allenamento settimanale. Come riporta il sito ufficiale delle merengues, la squadra di Lopetegui è scesa in campo al gran completo al Ciudad Real Madrid: seduta cominciata in palestra, poi lavoro sul possesso palla, tiri in porta e partitella a campo ridotto. Come detto, tutti a disposizione per l’ex ct della Spagna, che ha aggregato anche due giovani della Castilla come Seoane e Dani Fernández. Inoltre oggi i campioni d’Europa si sono messi in posa per la foto ufficiale della stagione 2018/19.