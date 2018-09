Real Madrid, Lopetegui: “La partita con la Roma fa già parte del passato”

Dopo i primi tre punti in Champions League contro la Roma, per il Real Madrid è tornato il momento di pensare al campionato. Domani la sfida contro l’Espanyol, sempre al Bernabeu, alle 20.45. Il tecnico Lopetegui è intervenuto in conferenza stampa, tornando anche sulla gara contro la squadra di Di Francesco: “Noi non viviamo in base alla critica, ma in base alle nostre analisi. In ogni partita si trova qualcosa da correggere. Quella con la Roma è passata, è già storia e io ragiono di partita in partita”.