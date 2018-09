Real Madrid, Carvajal: “Anche senza CR7 siamo una grande famiglia, è la chiave dei nostri successi”

Il Real Madrid mercoledì sera contro la Roma tornerà a giocare in Champions League dopo la terza vittoria nelle ultime tre edizioni, l’ultima ai danni del Liverpool. Un risultato leggendario che ha fatto passare la squadra di Zidane alla storia: “È stato folle vincere la seconda e la terza Champions di seguito, sembrava impossibile ma ce l’abbiamo fatta”, ha raccontato Dani Carvajal. Il terzino dei blancos ha parlato a Movistar Plus partendo anche dal pari con l’Athletic Bilbao: “È stata una partita difficile, il ritorno dopo la sosta, uno stadio complicato. È stato un buon punto. Abbiamo avuto occasioni per vincere, siamo in una buona forma e abbiamo molti margini per migliorare”. Su Cristiano Ronaldo: “Era una questione di tempo che segnasse i primi gol, ma noi siamo ancora la famiglia che eravamo prima e questa è stata la chiave per i nostri successi degli ultimi anni”.