Real Madrid, Butragueno: “Sconfitta con l’Eibar ci serva di lezione in vista della Roma”

Il Real perde 3-0 con l’Eibar e vede riaffiorare la crisi. Martedì in Champions contro la Roma la partita che può decidere le sorti del girone. A fine gara ha parlato Emilio Butragueno: “Martedì avremo un’altra partita importante in un’altra competizione e speriamo di ritrovare la vittoria – le parole a BeIn Sports -. Quella di ieri è stata una giornata difficile, ma deve servirci da lezione, anche in vista della sfida contro la Roma. L‘Eibar ha vinto ogni duello, ha giocato con grande concentrazione e ha meritato di vincere. Per il Real è una sconfitta difficile da digerire”.