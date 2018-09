Real Madrid, Bale: “Senza Ronaldo sarà diverso, ma giocheremo più di squadra”

Al Bernabeu è già tutto pronto per la prima partita europea del Real Madrid senza Cristiano Ronaldo. “Ovviamente sarà un po’ diverso non avendo più un grande giocatore come lui – ha dichiarato Gareth Bale in un’intervista rilasciata ai microfoni di Bt Sport – Ma magari potrebbe essere un po’ più rilassante, giocheremo più di squadra che in funzione di un solo giocatore“. Mercoledì l’appuntamento con la prima giornata del gruppo G di Champions, quando il Real di Lopetegui affronterà la Roma di Di Francesco.