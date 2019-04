Ranieri-show sotto la pioggia, i tifosi: “Grande romanista, lo squadrone fatelo a lui” – FOTO

La Roma centra la seconda vittoria consecutiva e torna a respirare l’aria di Champions. Contro l’Udinese i social impazziscono però per Claudio Ranieri, rimasto 90′ sotto la pioggia torrenziale caduta sull’Olimpico per buona parte del match. I tifosi hanno apprezzato il suo attaccamento alla causa fin dalla firma del suo contratto da tre mesi e si sono esaltati già dalle prime conferenze stampa. Un richiamo al romanismo tout court, che ha trovato l’appoggio della tifoseria più calda, sia in casa che in trasferta.

E allora mentre tanti tifosi sognano ancora Antonio Conte o si interrogano sulle alternative Sarri, Gattuso o Gasperini, comincia a insinuarsi l’idea di prolungargli il contratto a fine stagione: “Lo facessero a Ranieri lo squadrone invece di andare a cercare i nomi esotici” è il commento più gettonato, che raccoglie i consensi di moltissimi romanisti. Ma anche “i