Ranieri: “Pastore l’avevo visto bene in allenamento. Abbiamo tanta qualità” – LIVE

La Roma domina il Cagliari e ritorna al quarto posto in attesa delle avversarie. Al termine del match Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni dei cronisti per dire la sua su prestazione e corsa Champions. Le sue parole:

RANIERI A SKY

Era il momento giusto per rilanciare Pastore.

L’ho visto in allenamento, l’allenamento è sacro, i giocatori parlano lì, con umiltà. Già l’altra settimana mi aveva fatto pensare di metterlo in campo e in questa settimana ha fatto cose notevoli.

Sul piano della qualità è la vostra partita più bella?

Sicuramente. Abbiamo segnato presto, i ragazzi si sono rasserenati. Le qualità che hanno loro ce l’hanno in pochi, gli chiedo di non portare palla e non essere egoisti, di giocare l’uno per l’altro e oggi si è visto.