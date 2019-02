Qui Milan, le probabili scelte di Gattuso: largo a tridente Suso, Piatek, Calhanoglu

Roma-Milan è una sfida agli antipodi. I giallorossi segnano tanto, ma dietro sembrano indifesi. I rossoneri subiscono poco, ma hanno solo il decimo attacco della Serie A. Per cambiare questi andazzi negativi, Di Francesco e Gattuso si affidano a due “novità”. Da una parte c’è il ritorno di De Rossi, guarito dall’infortunio al ginocchio e di nuovo leader massimo della squadra. Dall’altra, ecco la prima volta da titolare per Piatek, acquisto di gennaio del Milan, che ha già messo la firma in Coppa Italia con una doppietta.

TRIDENTE – Per la sfida con la Roma, Gennaro Gattuso scenderà in campo con il 4-3-3. Le indicazioni arrivate ieri da Milanello sono chiare: davanti a Donnarumma, (con Zapata e Caldara out), la linea difensiva sarà composta da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. La crescita di Bakayoko l’ha reso un punto di riferimento in mezzo al campo. Ai suoi lati le mezzali saranno Kessié, che alla Roma ha segnato sia in maglia Atalanta che con il Milan, e Paquetà. In avanti, il tridente formato da Suso, Calhanoglu e Piatek, che all’Olimpico in questa stagione ha già segnato contro Roma e Lazio con la maglia del Genoa.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.