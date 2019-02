Quando i bambini fanno gol: la Roma si ritrova al compleanno della figlia di Dzeko – FOTO

Un piccolo restoscena: se la Roma sia guarita non si può dire, ma che i giocatori contro il Milan siano tornati ad essere un gruppo questo sì, si può dire. Il nervosismo di Firenze sembra ormai alle spalle e ad aiutare un po’ De Rossi e compagni ci ha pensato anche la piccola Una Dzeko. La figlia di Edin ha appena compiuto tre anni e sabato al suo compleanno c’era gran parte della squadra. Per il party a tema Frozen erano stati infatti invitati tutti i calciatori, anche quelli senza figli, e molti hanno risposto presente, anche solo per un saluto. Sono invece rimasti di più i calciatori con figli: Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Santon, Perotti, Olsen e De Rossi, tutti con le mogli, tutti ospiti dell’attaccante e di sua moglie Amra. I giocatori della Roma sono stati sempre insieme e, dopo la torta, sono andati a Trigoria per allenamento e ritiro. Con gli animi più distesi rispetto a qualche ora prima.