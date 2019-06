Serata di qualificazioni ai prossimi Europei per tre giocatori della Roma: stasera scendono in campo infatti Patrik Schick (fresco di doppietta alla Bulgaria) contro il Montenegro; Kolarov da capitano sfida la Lituania con la sua Serbia e Robin Olsen nell’impegno più proibitivo al Santiago Bernabeu di Madrid contro la Spagna difenderà la porta della Svezia. I tre giallorossi scendono in campo tutti dal primo minuto.