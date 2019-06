Qatar, Al-Khelaifi tratta l’acquisto del Leeds. Ma la pista Roma non è tramontata

Non solo la Roma. Il Qatar è interessato ad allargare il proprio orizzonte di investimento anche in Inghilterra: come riposta l’edizione online del “Le Parisien”, il Qatar Sports Investments (QSI) potrebbe diventare l’azionista di maggioranza del Leeds United, allenato da Marcelo Bielsa. Sarebbero in corso a Doha degli incontri tra il presidente Al-Khelaifi e il proprietario del club inglese Andrea Radrizzani, che ha deciso di vendere il club dopo aver fallito l’accesso alla Premier League: l’accordo potrebbe anche essere siglato a breve.

Ma i tifosi della Roma possono ancora sperare: “Le Parisien” sottolinea come il Qatar abbia in mente una strategia di diversificazione degli investimenti che non comprenda solo il campionato francese con il PSG e i discorsi con la Roma non è detto che si fermino qui.