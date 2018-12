Primavera, Torino-Roma 0-0 – LIVE

Giornata da cuori forti per il mondo romanista. In attesa del big match di stasera, vanno in campo i baby di Alberto De Rossi. Torino-Roma è il big match della decima giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi sono reduci da 2 sconfitte meritate con Fiorentina e Real Madrid e oggi sono chiamati al riscatto senza i pezzi fondamentali della rosa: mancheranno infatti, oltre agli infortunati Calafiori, Bianda, Greco e Bouah, anche Celar e Riccardi, aggregati alla prima squadra per la sfida con l’Inter. Quasi una missione impossibile per la Roma, che ha però dimostrato più volte di saper trovare risorse importanti nei momenti difficili. Senza il bomber sloveno, in campo attacco made in Italy con Cangiano e D’Orazio ai lati di Bucri. A centrocampo, in assenza del numero 10, parola a Pezzella e Marcucci.

Tutti i risultati e le classifiche del campionato Primavera

CRONACA

Primo tempo

1′ – Si parte.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (4-3-1-2) Gemello; Gilli, Ferigra, Sportelli, Enrici; Adopo, Onisa, De Angelis; Kone; Millico, Rauti.

A disp: Fosolino, Ambrogio, Potop, Samake, Morati, Isacco, Buonavoglia, Djoulou, Gonella, Moreo, Petrungaro, Sammartino.

All.: Coppitelli.

Roma (4-3-3) Zamarion; Parodi, Trasciani, Cargnelutti, Semeraro; Pezzella, Marcucci, Chierico; D’Orazio, Bucri, Cangiano.

A disp: Pagliarini, Coccia, Santese, Masangu, Simonetti, Bamba, Besuijen, Silipo, Meo, Buso.

All.: De Rossi.

Arbitro: Carella

Assistenti: Magri-Fantino