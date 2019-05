Primavera Roma, De Rossi: “Abbiamo qualche defezione ma non molleremo”

Continua il percorso della Primavera giallorossa verso il finale di stagione e verso le zone alte della classifica. Alberto De Rossi ha presentato ai microfoni di Roma TV la prossima sfida, quella con la Samp, mettendo in guardia i suoi dalle insidie della sfida:

“Abbiamo qualche defezione, ci sono ragazzi tornati dalle nazionali con qualche problemino e qualche botta di troppo. Conto almeno di riportare in campo quelli che hanno giocato l’ultima partita, che non era semplice. Teniamoci questa crescita mentale e caratteriale, contro la Fiorentina, con un uomo in meno, c’è stata l’esplosione della squadra, che ha lottato per difendere un punto importantissimo . La Sampdoria è un’ottima squadra, non mi spiego come sia così sotto in classifica. Hanno preso pochi gol, ma ne hanno fatti comunque pochi. Rimane una grande squadra, che sa giocare a calcio, con importanti individualità. Loro si giocano la salvezza ma noi il terzo posto, che è veramente importante“.