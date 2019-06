Primavera, Roma-Chievo: le formazioni ufficiali – LIVE

Primo atto della fase finale del campionato Primavera e la Roma scende in campo contro il Chievo. Fischio d’inizio alle 18.30 al stadio Enzo Ricci di Sassuolo con i giallorossi che arrivano al match come terzi classificati. Tre posizioni più indietro, invece, i gialloblu di Mandelli che come la squadra di Alberto De Rossi andranno a schierarsi con il 4-3-3.

FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-3-3): S. Greco; Parodi, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Riccardi, Pezzella, J. Greco; D’Orazio, Estrella, Cangiano

A disp.: Cardinali, Zamarion, Bouah, Calafiori, Santese, Trasciani, Darboe, Nigro, Besuijen, Bucri, Celar, Silipo.

All.: De Rossi.

AC CHIEVO VERONA (4-3-3): Caprile; Pavlev, Kaleba, Farrim, Enyan; Karamoko, Zuelli, Bertagnoli; Juwara, Rovaglia, D’Amico.

A disp.: Bragantini, Salvaterra, Raffa, Soragna, Ndrecka, Corti, Metlika, Rabbas, Rossi, Anyimah, Vesentini, Sperti.

All.: Mandelli.

Arbitro: Mario Vigile (Sez. Cosenza)

Assistente 1: Roberto Terenzio

Assistente 2: Francesco Santi

IV Uomo: Mario Davide Arac