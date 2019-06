Primavera, Roma-Chievo 0-1: fine primo tempo – LIVE

Primo atto della fase finale del campionato Primavera e la Roma scende in campo contro il Chievo. Fischio d’inizio alle 18.30 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo con i giallorossi che arrivano al match come terzi classificati. Tre posizioni più indietro, invece, i gialloblù di Mandelli che come la squadra di Alberto De Rossi andranno a schierarsi con il 4-3-3.

Tutti i risultati del campionato Primavera 1

LIVE

PRIMO TEMPO



45’+2 – Si chiude il primo tempo con il Chievo in vantaggio grazie al gol di D’Amico. Con questo risultato sarebbero i gialloblù ad affrontare l’Inter in semifinale. Alla Roma basterebbe acciuffare il pareggio per passare il turno, ma servirà un secondo tempo diverso alla squadra di De Rossi

45’+1 – Gioco fermo per uno scontro di gioco. Riccardi ha subito una brutta botta al costato. Il recupero potrebbe anche aumentare

45′ – Ci sarà un minuto di recupero allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo.

43′ – Stop di suola di Pezzella dai 20 metri e tiro di collo secco poco angolato che Caprile para a terra. Sale di giri il motore giallorosso nel finale di primo tempo

43′ – Riccardi sterza al limite dell’area rientrando sul sinistro. La conclusione è debole e bloccata con facilità da Caprile

42′ – Semeraro pesca Estrella in area di rigore. L’attaccante si avvita cercando la deviazione acrobatica. Buona l’idea, imprecisa la realizzazione

39′ – Taglio centrale di Riccardi che offre un buon pallone a Greco. L’italo-malgascio spreca tutto crossando alto

38′ – La Roma cerca di alzare i ritmi, ma è bravo il Chievo a chiudere gli spazi

32′ – Juwara scappa via sulla destra e conclude in porta. Niente da fare per l’esterno, ma Roma in grave difficoltà

31′ – Si accende D’Orazio, che cerca nello spazio Greco. Esce bene Caprile

30′ – D’Amico cerca la porta da calcio piazzato. La sua punizione è imprecisa e si spegne sul fondo

29′ – Karamoko danza sulla sfera e dal limite dell’area fa partire il tiro, allontanato in angolo da Greco. Forcing del Chievo

25′ – Bertagnoli in trans agonistica: serpentina del giocatore del Chievo stoppato bene da Cargnelutti in area di rigore. Roma in difficoltà

23′ – Doccia freddissima per la panchina giallorossa, con i ragazzi in campo che ora dovranno provare la reazione

22′ – Gol Chievo: D’Amico trova il guizzo giusto e conclude di piatto a rete dopo la grande percussione di Pavlev sulla destra. Roma-Chievo 0-1

21′ – Calcio d’angolo dalla sinistra per la Roma, ma il pallone per Bianda è troppo lungo

20′ – Bertagnoli vede e premia il taglio centrale di Juwara. Il tiro viene respinto dalla difesa

19′ – Numero di Pezzella a centrocampo, ma D’Orazio sciupa tutto con un cross fuori giri

17′ – Greco sceglie bene il tempo sventando la minaccia centrale

14′ – Prende campo il Chievo, che sulla sinistra inizia a trovare gli spazi giusti

11′ – Azione travolgente di D’Amico. Brivido sulla sinistra per la difesa romanista

7′ – Estrella prova a mettere in difficoltà la difesa veronese, che però contiene bene

5′ – Fase di studio al Ricci: squadre bloccate che provano a stuzzicarsi senza esporsi

2′ – Prima azione orchestrata dalla Roma con Riccardi che manca il bersaglio

1′ – Inizia la sfida. E’la Roma a manovrare per la prima azione

FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-3-3): S. Greco; Parodi, Cargnelutti, Bianda, Semeraro; Riccardi, Pezzella, J. Greco; D’Orazio, Estrella, Cangiano

A disp.: Cardinali, Zamarion, Bouah, Calafiori, Santese, Trasciani, Darboe, Nigro, Besuijen, Bucri, Celar, Silipo.

All.: De Rossi.

AC CHIEVO VERONA (4-3-3): Caprile; Pavlev, Kaleba, Farrim, Enyan; Karamoko, Zuelli, Bertagnoli; Juwara, Rovaglia, D’Amico.

A disp.: Bragantini, Salvaterra, Raffa, Soragna, Ndrecka, Corti, Metlika, Rabbas, Rossi, Anyimah, Vesentini, Sperti.

All.: Mandelli.

Ammoniti: Enyan 36′ (C)

Arbitro: Mario Vigile (Sez. Cosenza)

Assistente 1: Roberto Terenzio

Assistente 2: Francesco Santi

IV Uomo: Mario Davide Arac