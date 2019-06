Primavera, Parodi: “La Roma è uno stile di vita. I miei idoli Totti e De Rossi, m’ispiro a Florenzi”

Alle 18:00 inizierà la semifinale del campionato Primavera che metterà la Roma di Alberto De Rossi contro l’Inter. Nonostante la tensione Stefano Parodi riesce a trovare il tempo di rilasciare una lunga intervista sul profilo Instragram della Serie A, dove racconta la sua esperienza con la maglia giallorossa e le sensazioni in vista di quest’importante incontro.

Il giovane terzino ha detto: “Per me la Roma è uno stile di vita, è un qualcosa che si ha dentro dalla nascita. Essere romano e romanista sono cose collegate che è bello vivere nel settore giovanile giallorosso.I miei idoli? Sono Totti e De Rossi, ma essendo un terzino mi ispiro di più a Florenzi,anche se diventare come Francesco e Daniele è il sogno di ogni romano. Ogni romanista che si rispetti deve essere un guerriero in campo perché bisogna saper dare tutto per la squadra. Se non si riesce a dare in campo tutto se stessi e non si riesce a lottare e vincere per la squadra non si è se stessi”.

Sulla partita di oggi invece ha dichiarato: “Inter-Roma? Non serve niente per caricare questa partita e ogni discorso può essere ininfluente perché la Roma e l’Inter sono due tra le squadre più forti al mondo ed è una semifinale tutta da vivere. Alla fine vincerà chi sarà il più forte, sono sicuro!”.