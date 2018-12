Primavera, Marcucci: “Prendiamo gol su ogni ripartenza, dobbiamo lavorare di più”

Giornata sfortunata per la Roma Primavera, che rimedia la seconda sconfitta di fila in campionato. Vince il Torino per 3-1, di Marcucci il gol bandiera. Il centrocampista ha parlato a Roma Tv al termine del match:

Sulla partita.

Abbiamo fatto una buona partita e nel nostro momento migliore abbiamo preso il 2-0. Non è possibile prendere gol ogni ripartenza, lavoreremo in settimana.

Le assenze hanno pesato?

Tutti quelli che c’erano oggi erano ottimi giocatori. Dobbiamo solo lavorare di più.

Dopo il 2-1 il pareggio sembrava possibile…

Sempre nel nostro momento migliore abbiamo preso un’altra ripartenza e subìto il 3-1. Chi va in campo deve dare il 200% perché solo così possiamo uscire da questo momento.

Ora Empoli e Plzen.

Non possiamo sbagliare, ora penseremo all’Empoli e poi ci giocheremo la qualificazione a Plzen.

Puoi superare il record personale di 4 gol stagionali.

L’importante è che vinca la squadra, anche se segnare fa sempre piacere.