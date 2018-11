Primavera, intervento riuscito per Bouah: “Ora avanti tutta!” – FOTO

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale si è effettuato Devid Bouah. Il talento della Primavera della Roma oggi è stato operato a Villa Stuart dal professor Mariani in seguito alla rottura del legamento crociato del ginocchio destro a causa dell’infortunio rimediato contro la Fiorentina. Il terzino classe 2001, da qualche tempo in rampa di lancio anche in Nazionale, non si perde d’animo ed è già pronto per il lungo percorso verso il ritorno in campo: “Primo steop fatto! Ora avanti tutta!”, ha scritto su Instagram il giovane calciatore dopo l’intervento.