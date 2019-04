Primavera, D’Orazio: “Abbiamo fatto una gara di cuore e grinta”

Un gol, un assist, ma soprattutto una spina continua nel fianco destro nel Toro di Coppitelli. Partita di qualità e di energia quella di oggi per Ludovico D’Orazio, uno dei migliori in campo nella vittoria di oggi per 5 a 0. Il talentuosissimo attaccante ciociaro si è concesso nel post gara ai microfoni di RomaTV, commentando la partita con queste parole:

“Sapevamo che era una partita molto difficile, loro una squadra molto tattica, lo sappiamo da inizio settimana. L’abbiamo preparata bene, oggi abbiamo dimostrato di averlo fatto e abbiamo messo cuore e grinta, per riscattarci della gara dell’andata”.

Oggi una grandissima prestazione e un bel gol: speri nella doppia cifra?

“È un obiettivo, ci sono arrivato con gli assist, spero di farlo anche con i gol, anche se è importante dare una mano alla squadra. Oggi è stato il 5-0, farò di tutto per dare una mano alla squadra“.

Adesso sotto con l’Empoli: che partita sarà?

“All’andata fu una gara strana, avevamo infortunati, qualcuno in prima squadra, non eravamo al top. Era il nostro periodo buio. Faremo di tutto anche a Empoli per guadagnarci i tre punti, ci poniamo il secondo posto come obiettivo.i penseremo a tempo debito, ma è una partita importante che viene in un momento importante, dobbiamo tentare la scalata al secondo posto. Non sarà facile, ma la squadra sta facendo bene, siamo moderatamente tranquilli“.